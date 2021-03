Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris se prépare à un été de folie !

Publié le 23 mars 2021 à 21h45 par La rédaction

Depuis les recrutements de Neymar et Mbappé, le PSG est raisonnable sur le marché des transferts. Cet été, le club parisien est attendu au tournant, au niveau des arrivées comme des départs.

Longtemps que le PSG n’a pas réalisé de folie sur le mercato. En 2017, Neymar et Mbappé débarquaient dans la capitale pour un montant monstre de 402 millions d’euros. Depuis, aucune somme mirobolante. Leonardo s’est contenté de bons coups avec Keylor Navas, Moïse Kean (prêté par Everton) ou encore Danilo Pereira pour des prix raisonnables. Surveillé par le fair-play financier et impacté par la crise sanitaire, le dernier finaliste de la Ligue des Champions a dû limiter ses dépenses. Cet été, Leonardo compte bien revenir aux affaires et sortir le chéquier. Comme quasiment chaque saison, un milieu de terrain sera l’une des priorités pour l’équipe de Mauricio Pochettino. Des renforts en attaque et en défense sont également espérés. Pour les départs, on peut aussi s’attendre à des surprises.

Messi et Mbappé acteurs principaux