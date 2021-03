Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet élément déterminant pour le mercato offensif de Leonardo…

Publié le 23 mars 2021 à 23h10 par La rédaction

Un élément de taille conforte Leonardo dans son projet pour l’attaque du PSG et il pourrait avoir de grandes implications. Analyse.

Plusieurs médias européens ont révélé ces derniers jours que Leonardo envisageait de plus en plus de tenter d’acheter Moise Kean à Everton et de vendre Mauro Icardi en fin de saison. Si cela venait à se confirmer, cela tendrait à renforcer l’hypothèse d’une signature d’un joueur XXL libre ou à coût zéro en transfert, comme Cristiano Ronaldo ou Sergio Aguero sans parler de Lionel Messi, a fortiori si le PSG parvient à négocier un tarif raisonnable pour Kean.

Plus grande marge dans le dossier Kean, donc…

Dans son projet, Leonardo peut s’appuyer sur un élément déterminant : comme révélé par le10sport.com, Moise Kean souhaite rester au PSG la saison prochaine. Le choix de l’attaquant renforce de facto le PSG dans son projet, et offre à Leonardo une grande marge de manœuvre dans la négociation avec Everton pour le transfert, ce qui par ricochet, augmente les chances parisiennes d’obtenir une signature XXL supplémentaire, comme celle de CR7 ou Aguero.