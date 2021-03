Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Messi… Doha prêt à tenter un coup colossal avec… Salah ?

Publié le 23 mars 2021 à 20h30 par Th.B.

Alors que Lionel Messi se rapprocherait d’une prolongation de contrat au FC Barcelone et que le flou règnerait toujours dans l’esprit de Kylian Mbappé pour la suite de sa carrière, Doha songerait à lancer une grande opération auprès de Liverpool pour le transfert de Mohamed Salah.

Malgré la crise financière qui frappe le monde du football depuis l’irruption du Covid-19, le PSG est comme tout le monde, en difficulté sur le plan économique. Néanmoins, cela n’empêcherait pas Leonardo de travailler de concert avec l’ensemble de la direction du PSG et son réseau pour mener à bien de belles opérations. À en croire ESPN , le directeur sportif du Paris Saint-Germain viserait en priorité des joueurs se trouvant en fin de contrat en juin prochain afin de les attirer au PSG sans avoir besoin de débourser une indemnité de transfert. Lionel Messi fait partie de cette catégorie. Néanmoins, avec l’élection de Joan Laporta le 7 mars dernier, le vent semble avoir tourné. Et le nouveau président du FC Barcelone a clairement fait part de sa volonté dans cet épineux dossier lors de son investiture la semaine dernière. « Si le stade était plein, tu ne partirais pas, c’est sûr. Cette pandémie nous embête pour cela. Mais je vais essayer de convaincre Lionel Messi pour qu’il reste. C’est le meilleur joueur de l’histoire. Tu sais que je t’aime beaucoup et que le Barça t’aime beaucoup. Je ferai ce qui est possible pour que tu restes ici » . Et à en croire SPORT , la donne changerait considérablement avec le retour de Laporta à la présidence alors qu’aucune offre concrète n'aurait été transmise à Messi d’après ESPN . Un entretien entre Joan Laporta et le capitaine du FC Barcelone serait programmé prochainement et pourrait ainsi mettre un terme à l’haletant feuilleton Messi. Et cette grosse avancée obligerait le PSG à revoir ses plans.

Messi proche de prolonger au Barça, l’incertitude Mbappé…

En effet, depuis la déclaration choc de Neymar dans la foulée de la victoire du PSG à Old Trafford face à Manchester United en décembre dernier, le Paris Saint-Germain est constamment annoncé comme la potentielle future destination de Lionel Messi si l’Argentin prenait la décision de changer de cap en fin de saison, avec Manchester City également. Et alors qu’une prolongation de contrat se profilerait au FC Barcelone, le PSG se retrouverait contraint de changer son fusil d’épaule et de trouver une tout autre star à recruter cet été. En parallèle, Leonardo ferait toujours le forcing pour que Kylian Mbappé prolonge son contrat courant jusqu’en juin 2022 au PSG. Au micro de Canal+ , le directeur sportif du Paris Saint-Germain a une nouvelle fois fait savoir qu’on se rapprochait du moment de la décision. Néanmoins, l’incertitude règne toujours que ce soit au sein du clan Mbappé ou chez les dirigeants parisiens qui pourraient finalement perdre le champion du monde cet été s’il refusait de prolonger. En effet, une vente serait alors inéluctable pour ne pas le laisser partir gratuitement l’été suivant. Son éventuel remplaçant serait déjà bien dans les têtes des propriétaires du PSG.

… donnerait des idées à QSI pour le gros coup de l’été : Salah !