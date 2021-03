Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un retour à l'OM ? La réponse d'André-Pierre Gignac !

Publié le 23 mars 2021 à 19h10 par La rédaction

Du côté de l'OM, André-Pierre Gignac a laissé une énorme empreinte. Pourrait-il alors faire son retour ? L'actuel joueur des Tigres a livré sa réponse.

Depuis quelques saisons maintenant, l’OM a du mal à trouver son grand attaquant. Si Arkadiusz Milik vient tout juste d’arriver et qu’il peut amener le club dans une nouvelle ère, Marseille a été grandement déçu par plusieurs de ses joueurs par le passé. Suite au départ de Michy Batshuayi du côté de Chelsea en 2016, le club phocéen a fait confiance à Kostas Mitroglou, Valère Germain et Dario Benedetto. Malheureusement, les trois n’ont pas eu le succès espéré et ont très vite été considérés comme des échecs par les supporters marseillais. Les fans du club olympien ont d’ailleurs souhaité voir un retour d'André-Pierre Gignac, aujourd’hui reconnu comme un véritable emblème à l’OM. Mais le Français a tout de suite calmé le jeu.

« En tant que joueur, ce n’est pas possible. Comme entraîneur ? Pourquoi pas »