Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato : Gouiri justifie son arrivée à Nice !

Publié le 23 mars 2021 à 19h20 par La rédaction

N’ayant pas sa chance à l’OL, Amine Gouiri a choisi de filer à l’OGC Nice où il rayonne. Un choix sur lequel est revenu le buteur des Aiglons.