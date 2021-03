Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... Un énorme coup fourré préparé par Raiola avec Pogba ?

Publié le 24 mars 2021 à 0h45 par A.C.

Mino Raiola travaillerait activement pour trouver une sortie à Paul Pogba, sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2022.

Après une première partie de saison compliquée, Paul Pogba semble enfin avoir retrouvé son niveau à Manchester United. Pourtant, son agent et son club semblent irréconciliables. Mino Raiola n’a en effet jamais cessé de clamer haut et fort que Pogba doit quitter Manchester United, s’attirant au passage les foudres d’Ole Gunnar Solskjær. En Angleterre on assure d’ailleurs que Raiola agit dans l’ombre depuis plusieurs mois déjà, avec le Paris Saint-Germain ou encore le Real Madrid prêts à accueillir Pogba les bras ouverts.

Raiola aurait rencontré la Juventus