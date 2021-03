Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet, Longoria... Daniel Riolo prévient Jorge Sampaoli pour cet été !

Publié le 24 mars 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que l'OM alterne le bon et le moins bon depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli, Daniel Riolo recommande au technicien argentin de ne pas se tromper cet été sur le mercato.

Pour remplacer André Villas-Boas, Pablo Longoria a choisi de nommer Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM. Pour le moment, il est trop tôt pour juger le travail du technicien argentin qui n'a en plus pas pu constituer lui-même son effectif. Par conséquent, le mercato du club phocéen risque d'être animé puisque Jorge Sampaoli va probablement réclamer plusieurs joueurs. Mais comme l'explique Daniel Riolo, il ne faudra pas se tromper.

«Il ne devra pas se tromper sur les hommes»