Mercato - OM : Un seul homme peut retenir Florian Thauvin…

Publié le 23 mars 2021 à 16h10 par La rédaction

En fin de contrat le 30 juin, Florian Thauvin semblait s’éloigner de l’OM. Seulement, l’arrivée de Jorge Sampaoli pourrait changer la donne dans le choix du champion du monde.

Trois mois. Voilà le temps maximum qu’il reste à l’OM pour tenter de retenir Florian Thauvin. L’attaquant français est en fin de contrat cet été et il y a quelques semaines, presque rien ne laissait présager un avenir à Marseille. Pourtant, le club phocéen avait anticipé. Les négociations ont débuté assez tôt. Mais entre le changement d’entraîneur, de direction et les volontés du joueur, aucun accord n’a été trouvé. Pire : la relation semblait au point mort. Une situation qui paraissait impossible il y a quelques années. Thauvin a déclaré son amour à l’OM à plusieurs reprises et n’avait pas caché qu’il envisageait potentiellement d’y faire sa carrière. « Je serai le Francesco Totti marseillais », pouvait-on lire dans les colonnes du journal L’Equipe . Pour le moment, cette histoire d’amour prend un autre tournant.

« C’est un joueur sur lequel j’aimerais compter »