Mercato - OM : Thauvin a pris une décision forte pour son avenir !

Publié le 22 mars 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il arrive en fin de contrat avec l’OM, Florian Thauvin semble bien parti pour changer d’air gratuitement cet été. Mais ce ne sera pas pour signer au FC Valence, une option qu’il aurait déjà écartée dans son esprit.

« J'ai toujours l'espoir que les grands joueurs se sentent impliqués dans un projet personnel. Je considère Florian comme un grand joueur. Il faut qu'il retrouve son niveau. C'est un joueur sur lequel j'aimerais compter. C'est un joueur déterminant », indiquait récemment Jorge Sampaoli, le nouvel entraîneur de l’OM, sur l’avenir de Florian Thauvin. Pourtant, l’attaquant français se rapproche d’un départ à 0€ au fil des semaines qui passent, même si la direction de l’OM continue de négocier pour sa prolongation. Mais une chose est sûre, Thauvin aurait déjà recalé un club espagnol…

Thauvin n’ira pas au FC Valence

Comme l’a révélé Estadio Deportivo, Florian Thauvin aurait d’ores et déjà recalé le FC Valence qui faisait partie de ses prétendants. Refroidi par l’instabilité sportive et financière du club Che ces dernières années, le joueur de l’OM aurait donc pris la décision d’écarter cette option pour son futur. Pour rappel, le Milan AC, le FC Séville et Leicester seraient également sur les traces de Thauvin.