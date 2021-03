Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle annonce troublante sur ce dossier à 26M€ !

Publié le 22 mars 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Lors du dernier mercato hivernal, Duje Caleta-Car aurait été tout proche de quitter l’OM pour rejoindre Liverpool. Et un journaliste a rétablie la vérité sur les coulisses de ce dossier.

Le 16 février dernier, en conférence de presse, Duje Caleta-Car expliquait que l’OM l’avait retenu en fin de mercato hivernal alors que Liverpool avait tenté de le recruter à la dernière minute pour 26M€ : « J'ai reçu une offre de la part de Liverpool. C'était un honneur pour moi de savoir qu'un tel club voulait de moi. Nous avons décider avec le club que j'allais rester. L'OM est aussi un grand club et j'ai encore beaucoup de progrès à faire ici », indiquait alors le défenseur central croate de l'OM. Pourtant, à en croire les révélations du journaliste du Phocéen Romain Canuti, c’est pourtant tout l’inverse qui se serait produit dans ce dossier.

« L’OM n’avait qu’une envie, c’était de le vendre »