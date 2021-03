Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout n’est pas perdu pour le coup de cœur de Leonardo !

Publié le 21 mars 2021 à 21h45 par A.C.

Suivi par le Paris Saint-Germain depuis très longtemps, Lorenzo Pellegrini pourrait quitter l’AS Roma à la fin de la saison.

La Serie A a toujours été l’un des terrains de chasse préférés de Leonardo. Par le passé, le directeur sportif du Paris Saint-Germain s’est souvent tourné vers le championnat italien et ça ne devrait s’arrêter. Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que le PSG suit de très près Lorenzo Pellegrini, dont le contrat avec l’AS Roma se termine. Le milieu de terrain représente un coup très intéressant, puisqu’il est considéré comme l’un des meilleurs talents du football italien et possède une clause de départ de 30M€.

L’avenir de Pellegrini passe par la Ligue des Champions