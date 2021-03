Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo aurait enfin choisi son prochain club !

Publié le 24 mars 2021 à 8h15 par A.D. mis à jour le 24 mars 2021 à 8h18

Sous contrat jusqu'en 30 juin 2022, Cristiano Ronaldo aurait décidé de quitter la Juventus, et malgré l'intérêt annoncé du PSG à son égard, il attendrait un appel du Real Madrid. CR7 serait emballé par l'idée de faire son retour à la Maison-Blanche car il estimerait avoir encore les moyens de rendre de précieux services à son ancien club.

Alors que la Juventus est à la peine cette saison, Cristiano Ronaldo estimerait qu'il a fait son temps à Turin. Engagé jusqu'au 30 juin 2022 avec La Vielle Dame , CR7 ne compterait pas aller au bout de son contrat et voudrait partir dès cet été. Comme l'a indiqué AS ce mardi, Cristiano Ronaldo aurait décidé de plier bagage et privilégierait un départ vers le Real Madrid plutôt qu'au PSG.Une décision qui s'explique par une raison simple.

Cristiano Ronaldo veut rebriller au Real Madrid