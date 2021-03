Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un retour de Ronaldo au Real Madrid ? La réponse d'un proche !

Publié le 24 mars 2021 à 17h10 par A.D.

Ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, Alvaro Morata l'a retrouvé à la Juventus. Alors qu'un retour de CR7 à la Maison-Blanche serait d'actualité, le buteur espagnol a pris position sur le sujet.

En fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, Cristiano Ronaldo ne souhaiterait pas honorer son bail jusqu'au bout. Selon les dernières informations d' AS , confirmées par Marca , CR7 voudrait quitter La Vieille Dame et retrouver le Real Madrid, et ce, malgré l'intérêt du PSG. Proche de Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata a pris position pour l'avenir de son coéquipier. Comme il l'a clairement expliqué, le buteur de la Juve espère que le vétéran de 37 ans poursuivra son aventure à Turin la saison prochaine.

«Je veux que Cristiano reste à la Juve»