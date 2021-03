Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland... Coup de tonnerre dans le dossier Ronaldo !

Publié le 24 mars 2021 à 13h30 par A.D.

Dans une situation délicate à la Juventus, Cristiano Ronaldo envisagerait de faire ses valises lors du prochain mercato estival et de faire son retour au Real Madrid. Ouverte au départ de sa star portugaise, La Vieille Dame aurait fixé son prix à 25M€. Un prix qui pourrait ne pas convenir à Zinedine Zidane et Florentino Pérez. D'autant que le salaire XXL de Cristiano Ronaldo poserait également problème, car il pourrait faire capoter les dossiers Mbappé et Haaland.

Alors que la Juve passe totalement à côté de sa saison, Cristiano Ronaldo serait de plus en plus proche sur le départ. En effet, CR7 ne serait pas satisfait des performances de son équipe et envisagerait de prendre le large lors du prochain mercato estival. Selon les informations d' AS, divulguées ce mardi, Cristiano Ronaldo aurait décidé de quitter la Juventus. Alors qu'elle serait suivie de près par le PSG et le Real Madrid, la star portugaise aurait déjà tranché entre ces deux équipes. A en croire le média espagnol, Cristiano Ronaldo privilégierait un départ à la Maison-Blanche . Et comme ajouté par Marca dernièrement, il se sentirait capable d'apporter beaucoup à son ancien club. De son côté, la Juventus ne serait pas contre un départ de son numéro 7. Alors que le contrat de Cristiano Ronaldo arrivera à terme le 30 juin 2022, La Vieille Dame pourrait se laisser tenter par une vente l'été prochain pour éviter un départ libre et gratuit un an plus tard. Et comme l'a indiqué AS , la Juve aurait déjà fixé son prix pour le transfert de Cristiano Ronaldo : 25M€. Mais qu'en pense le Real Madrid ?

Zidane doit oublier Ronaldo à cause de Mbappé et Haaland