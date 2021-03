Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Depay, Haaland, Alaba... Koeman a dressé son plan de vol !

Publié le 24 mars 2021 à 12h30 par Amadou Diawara

Très discret lors des dernières fenêtres de transferts, Ronald Koeman compterait frapper très fort lors du prochain mercato estival. Dans cette optique, le coach du FC Barcelone aurait d'ores et déjà fixé ses objectifs précis pour le recrutement. De Memphis Depay à Georginio Wijnaldum, en passant par Eric Garcia, Ronald Koeman serait prêt à frapper.

Fortement touché par la crise liée au coronavirus, le FC Barcelone n'aurait pas eu les moyens de se renforcer comme il l'aurait souhaité lors des deux dernières fenêtres de transferts. Alors que sa saison 2020-2021 n'est pas vraiment meilleure que la précédente, le Barça aurait l'intention de frapper un grand coup au mercato estival pour que l'histoire ne se répète pas lors de l'exercice 2021-2022. Dans cette optique, Ronald Koeman aurait déjà tout prévu pour son recrutement. Selon les informations de Mundo Deportivo , le coach du FC Barcelone voudrait renforcer quatre postes cet été. En effet, Ronald Koeman voudrait recruter à la fois un défenseur central, un arrière gauche, un milieu de terrain avec beaucoup d'activité et un buteur.

Depay, Garcia et Wijnaldum en premier plan ?

En ce qui concerne le renfort en défense centrale, la recrue serait déjà toute trouvée et il s'agirait d'Eric Garcia. Comme l'a indiqué le média espagnol, Ronald Koeman voudrait à tout prix miser sur le pensionnaire de Manchester City pour étoffer son arrière garde. Piste de longue date du Barça, Eric Garcia serait apprécié pour ses qualités, et notamment ses sorties de balle et sa projection, et pour son statut de joueur libre en fin de saison. Pour le rôle de latéral gauche, Ronald Koeman ne songerait pas vraiment à David Alaba. Alors que le Real Madrid se montrerait pressant pour le défenseur du Bayern, le technicien néerlandais attendrait tout de même d'en savoir plus sur les agissements de Joan Laporta avec Pini Zahavi, l'agent du joueur. Refroidi pour David Alaba, Ronald Koeman aurait une option de secours si aucun arrière gauche à bon prix n'était disponible. A en croire Mundo Deportivo, l'ancien sélectionneur batave envisagerait de faire confiance à Alejandro Balde pour qu'il remplace un Junior Firpo sur le départ.

Alaba, Haaland, Lukaku laissés de côté ?