Mercato - Barcelone : Koeman aurait déjà une certitude pour son avenir !

Publié le 24 mars 2021 à 9h30 par A.D.

Auteur d'une saison plus que moyenne, Ronald Koeman pourrait voir Joan Laporta miser sur quelqu'un d'autre pour la saison prochaine. Toutefois, le coach néerlandais serait confiant et ne se verrait pas ailleurs qu'au Barça lors de l'exercice 2021-2022.

Arrivé à la fin de la dernière saison pour relancer le FC Barcelone, Ronald Koeman n'a pas vraiment réussi sa mission. En grande difficulté ces derniers mois, le Barça est d'ores et déjà éliminé de la Ligue des Champions et est deuxième de Liga, à quatre points du leader, l'Atlético. Alors que l'avenir de Ronald Koeman serait incertain, Joan Laporta a lâché ses vérités, expliquant clairement qu'il faisait confiance à son coach. « Ronald (Koeman), tu as la confiance de cette direction » , a lâché dernièrement le président du FC Barcelone.

Ronald Koeman sûr de rester au Barça ?