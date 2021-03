Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme demande de Koeman à Laporta pour cet été !

Publié le 24 mars 2021 à 7h30 par T.M.

Confirmé sur le banc du FC Barcelone, Ronald Koeman a profité de sa réunion avec Joan Laporta ce mardi pour faire une grosse demande à sa direction.

L’avenir se prépare maintenant au FC Barcelone. Sous l’impulsion de Joan Laporta, récemment élu président, le club catalan démarre son nouveau projet. Et c’est pendant cette trêve internationale que les premières pierres seront posées. Ce mardi, de premières avancées et pas des moindres ont d’ailleurs eu lieu. En effet, comme l’a révélé TV3 , à l’occasion d’une réunion avec Joan Laporta et ses collaborateurs, Ronald Koeman s’est vu être confirmé dans ses fonctions d’entraîneur du Barça pour la saison prochaine. Pouvant désormais souffler, le Néerlandais peut donc se tourner vers le recrutement estival. Et à ce sujet, Koeman souhaite peser dans les décisions.

Koeman prend part aux débats !