Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’avenir de Ronald Koeman est scellé !

Publié le 23 mars 2021 à 21h30 par T.M.

Ce mardi, Ronald Koeman s’est réuni avec Joan Laporta et la direction du FC Barcelone. L’occasion pour l’entraîneur néerlandais d’être fixé sur son sort.

Arrivé sur le banc du FC Barcelone, Ronald Koeman n’a pas connu des débuts faciles en Catalogne. Mais depuis quelques mois, le Néerlandais a réussi à donner un second souffle à son équipe, qui ne cesse de réaliser de belles prestations en Liga. Pour autant, un grand événement est venu un froid sur l’avenir de Koeman au Barça : l’élection du nouveau président. Alors que Joan Laporta a finalement pris les commandes du club catalan, les questions ont été nombreuses concernant l’avenir de l’entraîneur blaugrana, d’autant plus que différents noms ont été évoqués pour venir s’asseoir sur le banc du Camp Nou. Mais ce mardi, la réponse est tombée pour Ronald Koeman.

Au moins un an en plus pour Koeman !