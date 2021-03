Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les conditions sont fixées pour l'avenir de ce joueur du Barça !

Publié le 23 mars 2021 à 20h15 par La rédaction

Malgré les présences de Florenzi et Dagba, Leonardo voudrait s’attacher les services d’Emerson. Actuellement prêté par le FC Barcelone au Betis Séville, le Brésilien devrait rapidement être fixé sur son sort.

Leonardo verrait les choses en grand pour ce mercato estival. Le directeur sportif du PSG serait sur tous les fronts. Entre Memphis Depay, Georginio Wijnaldum ou encore Lionel Messi, les dossiers se multiplient sur le bureau du Brésilien. Et si ce n’était pas suffisant, le club de la capitale suivrait de près Emerson. D’après les informations de France Football , Leonardo ne serait plus aussi sûr du niveau de Alessandro Florenzi et de Thilo Kehrer. Ainsi, le latéral appartenant au FC Barcelone et au Real Betis serait le bienvenu au PSG. Si les Parisiens vont déjà devoir faire face à la concurrence du Bayer Leverkusen, l’opération pourrait s’avérer encore plus complexe qu’il n’y paraît.

L’avenir d’Emerson dépendrait de celui de Sergi Roberto