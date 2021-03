Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’arrivée de Depay déjà bouclée par le Barça ? La réponse !

Publié le 23 mars 2021 à 17h15 par T.M.

Dans la course à Memphis Depay, le FC Barcelone semble avoir une longueur d’avance. Pour autant, les autres clubs intéressés à l’instar du PSG peuvent continuer à y croire. Explications.

L’heure du départ pourrait enfin sonner pour Memphis Depay. En fin de contrat à l’OL, le Néerlandais est très loin de prolonger et pourrait par conséquent être libre à l’issue de la saison. De quoi forcément intéresser de nombreuses. Ce serait notamment le cas du PSG où Leonardo aurait flairé le bon coup avec Depay. Mais il faut également compter avec le FC Barcelone. Depuis l’été dernier, Ronald Koeman attend son compatriote en Catalogne. C’est d’ailleurs vers le Barça que le choix de Memphis Depay se porterait. Cependant, tout resterait encore possible pour le moment…

Rien n’est fait !