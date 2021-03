Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une date fixée pour le choix de David Alaba ?

Publié le 24 mars 2021 à 9h15 par La rédaction

S’il sait qu’il quittera le Bayern Munich à la fin de la saison, David Alaba n’a toutefois pas encore tranché pour son futur club. Un choix qui devrait se faire dans les prochaines semaines.

Où jouera David Alaba la saison prochaine ? Telle est la question qui se pose depuis que l’Autrichien a annoncé qu’il ne continuerait pas avec le Bayern Munich. En fin de contrat, il sera donc libre de choisir sa destination et à ce sujet, les rumeurs sont nombreuses et ne cessent de se multiplier chaque jour. D’ailleurs, comme l’a expliqué Bild , au contraire de ce qui a pu se dire dernièrement, le PSG aurait toujours ses chances dans la course pour Alaba, bien que la priorité de ce dernier serait de filer en Espagne, où le Real Madrid et le FC Barcelone lui feraient d’ailleurs les yeux doux.

Rendez-vous dans 2 mois ?