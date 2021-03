Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’échec est confirmé pour cet ancien crack du Barça !

Publié le 24 mars 2021 à 5h15 par T.M.

Annoncé de retour au FC Barcelone, Thiago Alcantara a finalement filé à Liverpool l’été dernier. Un choix sur lequel est revenu l’Espagnol.

Formé à la Masia, Thiago Alcantara n’a toujours jamais eu réellement la chance de s’imposer au FC Barcelone. Barré dans l’entrejeu, il avait alors choisi de partir en 2013 au Bayern Munich pour rejoindre Pep Guardiola. Et après 7 ans passés en Bavière, l’Espagnol a fait ses valises l’été dernier. Annoncé possiblement de retour au Barça, Thiago Alcantara a finalement rejoint le Liverpool de Jürgen Klopp. Un choix évident pour le principal intéressé.

« C’était clair pour moi »