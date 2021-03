Foot - Mercato - PSG

Mercato : Des retrouvailles entre Neymar et Messi loin du PSG et du Barça ?

Publié le 24 mars 2021 à 5h00 par T.M.

Prochainement, on pourrait donc revoir le duo formé par Lionel Messi et Neymar. Toutefois, cela pourrait être loin du FC Barcelone et du PSG. Explications.

Entre 2013 et 2017, Neymar et Lionel Messi ont fait des misères aux défenses adverses avec le FC Barcelone. Une association qui a toutefois volé en éclats au moment du départ du Brésilien pour le PSG. Mais aujourd’hui, ce dernier semble nostalgique de cette époque. En effet, il y a quelques mois, Neymar faisait part de son envie de rejouer au plus vite avec Messi. Un rêve qui pourrait bien prendre forme la saison prochaine avec l’arrivée de l’Argentin au PSG ou en 2022 avec le retour du joueur de 28 ans au Barça. Mais cela pourrait aussi se faire ailleurs…

Une association possible grâce à Beckham ?