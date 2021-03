Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une arrivée de Lloris ? La réponse tombe !

Publié le 24 mars 2021 à 4h30 par T.M.

Du côté du PSG, la rumeur d’une arrivée de Hugo Lloris est de plus en plus souvent évoquée. Mais, il faudrait déjà passer à autre chose.

Début janvier, le PSG décidait d’entamer un nouveau chapitre de son histoire en confiant les commandes de l’équipe à Mauricio Pochettino. Après plus d’un an sans travailler, l’Argentin a donc retrouvé un banc de touche. Et forcément, ce changement d’entraîneur va changer beaucoup de choses au PSG. A ce sujet, il y a déjà différentes rumeurs comme celle notamment d’une arrivée de Hugo Lloris. Malgré Keylor Navas, l’ancien protégé de Mauricio Pochettino à Tottenham pourrait donc le retrouver à Paris. Ou pas…

Navas, numéro 1 incontesté ?