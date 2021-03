Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé... Messi va tout changer !

Publié le 23 mars 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

Les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé tardent à se concrétiser, ce qui suscite l'inquiétude du côté du PSG compte tenu du fait que les contrats de deux attaquants prennent fin en juin 2022. Toutefois, l'ombre de Lionel Messi continue de planer sur ces dossiers.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé et Neymar n'ont toutefois toujours pas prolongé leur contrat respectif au sein du club de la capitale. Et le temps presse car s'ils décident de ne pas rester, il faudra non seulement les vendre cet été afin d'éviter de le voir partir libres dans un an, mais surtout, le PSG devra se mettre en quête de leurs remplaçants. Toutefois, les deux dossiers semblent bien différents. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les discussions avec Neymar sont très avancées pour une prolongation jusqu'en juin 2026. A l'inverse, Kylian Mbappé semble toujours pleine réflexion pour son avenir. Une situation qui commencerait d'ailleurs à se tendre en interne.

En attendant Mbappé, le PSG est bloqué pour Messi

En effet, ces derniers jours, Leonardo réaffirmait sa volonté d'avoir une réponse rapide de la part de Kylian Mbappé. « Comme on a dit, on va arriver à un moment où cela sera plus clair pour son futur », confiait le directeur sportif du PSG au micro de Canal+. Il faut dire que selon les informations de José Alvarez, le PSG commencerait sérieusement à s'impatienter dans ce dossier, au point de fixer un ultimatum au Champion du monde qui devrait donner sa réponse au retour de la trêve internationale. Et pour cause, comme le rappelle le journaliste de La Sexta , si Kylian Mbappé refuse de prolonger, le PSG devra non seulement réussir à le vendre, mais également lui trouver un remplaçant. Dans cette optique, le nom de Lionel Messi a longtemps circulé, mais avec l'arrivée de Joan Laporta, la prolongation de La Pulga semble prendre forme au FC Barcelone. Autrement dit, le temps presse pour le PSG qui ne peut pas formuler la moindre offre pour Lionel Messi sans avoir la réponse de Kylian Mbappé.

Neymar veut retrouver Messi