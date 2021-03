Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez revient sur son départ !

Publié le 23 mars 2021 à 15h00 par A.D.

Devenu indésirable au FC Barcelone, Luis Suarez s'est engagé en faveur de l'Atlético. Chez les Colchoneros depuis quelques mois, El Pistolero s'est enflammé pour son transfert.

Passé totalement à côté de sa saison 2019-2020, le Barça a décidé de procéder à une énorme révolution, à la fois dans son organigramme et son effectif. Alors qu'un grand ménage a été opéré, Luis Suarez a fait partie des personnes sacrifiées l'été dernier. Poussé vers la sortie par la direction du FC Barcelone, El Pistolero n'est pas parti bien loin, puisqu'il a migré vers Madrid, du côté de l'Atlético. Interrogé par Gerard Romero, journaliste de RAC 1 , Luis Suarez est revenu sur son départ du Barça et a fait part de sa grande satisfaction d'avoir rejoint les Colchoneros .

«Je suis heureux de la façon dont les choses se passent pour moi»