Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Dembélé... L'énorme demande de Koeman !

Publié le 24 mars 2021 à 10h30 par A.D.

Alors que la situation contractuelle de Lionel Messi et d'Ousmane Dembélé est délicate, Ronald Koeman voudrait les prolonger au plus vite. S'il ne parvient pas à remplir cette mission et que l'un de ses attaquants vedettes venait à partir cet été, le coach du FC Barcelone devrait être dans l'obligation de revoir tous ses plans pour la prochaine fenêtre de transferts.

Ronald Koeman pourrait se retrouver dos au mur pour Lionel Messi et Ousmane Dembélé. En effet, s'il ne prolonge pas très vite ses deux attaquants stars, le coach du FC Barcelone pourrait les voir partir lors du prochain mercato estival. D'une part, Lionel Messi sera en fin de contrat le 30 juin et pourrait prendre le large librement et gratuitement à l'issue de la saison. D'autre part, Ousmane Dembélé est engagé jusqu'à l'été 2022 et Ronald Koeman pourrait être dans l'obligation de le vendre cet été pour ne pas voir son numéro 11 s'en aller librement et gratuitement un an plus tard. Totalement conscient de la situation, l'entraineur du FC Barcelone serait sur les starting-blocks.

Ronald Koeman déterminé pour Messi et Dembélé ?