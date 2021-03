Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros danger pour l’avenir d’Ousmane Dembélé ?

Publié le 24 mars 2021 à 9h00 par T.M.

Elu président du FC Barcelone, Joan Laporta ferait de la prolongation d’Ousmane Dembélé une de ses priorités. Pour autant, un coup de tonnerre ne serait pas à écarter. Explications.

Pour Joan Laporta, il va enfin être venu le moment de passer à l’action. Elu président du FC Barcelone, il a la mission de remettre le club catalan sur de bons rails et pour cela, il va décider de la composition de l’effectif de Ronald Koeman. Alors que plusieurs joueurs sont poussés vers la sortie pour faire rentrer de l’argent dans les caisses, Laporta souhaite en retenir d’autres. Ainsi, le président du Barça fait de la prolongation de Lionel Messi sa grande priorité. Et juste derrière, on retrouverait le cas d’Ousmane Dembélé. Actuellement sous contrat jusqu’en 2022, le Français devrait se voir proposer une prolongation, mais reste à savoir si Dembélé acceptera les termes de ce bail.

Un salaire décisif !