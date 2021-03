Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça est passé à l’action pour Messi !

Publié le 23 mars 2021 à 22h00 par Th.B.

Dans le cadre du prochain mercato estival, Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone libre de tout contrat pour rejoindre le PSG ou Manchester City. Néanmoins, le président Joan Laporta aurait déjà initié les premiers contacts pour une prolongation.

Et si Lionel Messi finissait par prolonger son contrat au FC Barcelone ? Depuis l’épisode du burofax en août dernier, via lequel le capitaine du Barça avait demandé à son ancienne direction d’accepter de rompre son contrat courant jusqu’en juin prochain, via sa clause incluse dedans, Messi est régulièrement annoncé du côté du PSG et de Manchester City. Cependant, selon SPORT, la balance serait susceptible de pencher du côté d’une prolongation au FC Barcelone plutôt que vers un départ. L’élection de Joan Laporta aux élections présidentielles serait en grande partie la raison de ce changement. Et les premières discussions laisseraient entendre un potentiel accord définitif.

Le clan Laporta optimiste pour la prolongation de Messi