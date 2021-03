Foot - Barcelone - Malaise

Barcelone - Malaise : Didier Deschamps envoie un message fort à Ousmane Dembélé !

Publié le 23 mars 2021 à 1h45 par La rédaction

Longtemps freiné par les blessures au FC Barcelone, Ousmane Dembélé arrive désormais à enchaîner les rencontres. De quoi ravir Didier Deschamps, qui a décidé de rappeler l'attaquant pour les prochains matches de l'équipe de France.

Cette saison, Ousmane Dembélé semble être libéré de tous les problèmes qui l’ont freiné depuis son arrivée au FC Barcelone. Le Français n’est plus embêté par les blessures et arrive à enchaîner les rencontres sans le moindre pépin physique. L’international tricolore est même plutôt performant. Son entraîneur, Ronald Koeman, est ravi du rendement de son joueur depuis quelque temps et en a fait l’un de ses titulaires indiscutables. De son côté, Didier Deschamps salue le retour en forme d'Ousmane Dembélé, même si ce dernier peut encore s'améliorer selon lui.

« On parle d'un joueur au très haut niveau depuis des années et qui est encore très jeune »