Mercato - PSG : Le verdict est tombé pour Memphis Depay !

Publié le 24 mars 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Pisté par le PSG ainsi que la Juventus pour l’été prochain, Memphis Depay aurait finalement décidé de rejoindre… le FC Barcelone !

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OL, Memphis Depay devrait avoir l’embarras du choix pour son avenir. En effet, après avoir été tout proche de rallier le FC Barcelone l’été dernier, l’attaquant néerlandais figure également sur les tablettes du PSG ainsi que de la Juventus qui envisagent de l’attirer gratuitement lors du prochain mercato estival. Mais à en croire la presse espagnole, Depay aurait déjà fait son choix…

Depay veut le Barça !

Mundo Deportivo a annoncé mardi que Memphis Depay aurait décidé de rejoindre le FC Barcelone l’été prochain pour y retrouver Ronald Koeman, son ancien sélectionneur national qui en avait fait une priorité il y a plus de six mois. L’attaquant de l’OL attendrait désormais un signe de la part du Barça pour entamer des négociations de contrat, et le PSG semble donc distancé pour Depay.