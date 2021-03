Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barca, Juventus... Depay aurait définitivement tranché !

Publié le 23 mars 2021 à 8h45 par D.M. mis à jour le 23 mars 2021 à 8h49

Suivi de très près par le PSG, Memphis Depay aurait pris la décision de rejoindre le FC Barcelone. L’attaquant de l’OL attendrait désormais un geste de la part de la direction catalane.

Ce n’est un secret pour personne, Ronald Koeman adore Memphis Depay. Les deux hommes se connaissent bien puisqu’ils se sont côtoyés en sélection nationale. Depuis le dernier mercato estival, l’attaquant, qui voit son contrat avec l’OL prendre fin en juin prochain, est annoncé dans le viseur du FC Barcelone. Lors des dernières sessions de transferts, son transfert n’a pas pu voir le jour en raison des difficultés financières du club catalan, mais son arrivée reste d’actualité. Agé de 27 ans, Depay est également dans le viseur du PSG, même s’il n’est pas la priorité de Leonardo. Malgré cet intérêt, le joueur n’aurait d’yeux que pour le Barça.

Depay aurait choisi le Barça