Mercato - Real Madrid : L'avenir de cette star de Zidane dicté par... Cristiano Ronaldo ?

Publié le 24 mars 2021 à 14h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2022, Marcelo pourrait quitter le Real Madrid gratuitement l'été prochain. En effet, Zinedine Zidane serait prêt à faire ce geste pour faciliter le départ de son défenseur brésilien. Alors qu'il serait suivi de près par l'Inter Miami et la Juventus, Marcelo pourrait voir son avenir dépendre de Cristiano Ronaldo.

En perte de vitesse ces dernières saisons, Marcelo n'est plus du tout le joueur incontestable et incontesté qu'il était jadis au Real Madrid. En effet, le défenseur brésilien de 32 ans peine à emmagasiner du temps de jeu sous la houlette de Zinedine Zidane depuis de longs mois. Ce qui aurait pu provoquer son départ à plusieurs reprises, puisque Marcelo est devenu indésirable à la Maison-Blanche . D'après les indiscrétions de Sport.es , divulguées ce mardi, Marcelo ferait partie de la longue liste de joueurs que Zinedine Zidane voudrait voir partir lors du prochain mercato estival. Et visiblement, le coach du Real Madrid serait prêt à tout pour se débarrasser de son numéro 12.

Cristiano Ronaldo et Marcelo réunis à la Juventus...

Toujours selon Sport.es , Zinedine Zidane serait prêt à faire un énorme geste pour faciliter le départ de Marcelo. Pour remercier le vétéran brésilien pour ses 14 années de bons et loyaux services au Real Madrid, le technicien français serait disposé à le laisser partir gratuitement lors du prochain mercato estival. Et ce, alors que Marcelo est encore lié jusqu'au 30 juin 2022 avec la Maison-Blanche . Une nouvelle qui pourrait donner le sourire à la Juventus et à l'Inter Miami.

...ou à l'Inter Miami ?