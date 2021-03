Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce tonitruante sur l'avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 24 mars 2021 à 14h15 par A.M.

Vice-président de la Juventus, Pavel Nedved s'est prononcé sur l'avenir de Cristiano Ronaldo. Et il assure que le quintuple Ballon d'Or ne partira pas cet été.

Bien que son contrat court jusqu'en juin 2022, Cristiano Ronaldo est régulièrement annoncé sur le départ. Et pour cause, l'international portugais est sous le feu des critiques suite à la nouvelle élimination précoce de la Juventus en Ligue des Champions, sortie par le FC Porto en huitième de finale il y a quelques jours. Depuis l'arrivée du quintuple Ballon d'Or en 2018, la Vieille Dame n'a pas franchi le seuil des quarts de finale de la C1. Par conséquent, cela ressemble déjà à une fin de cycle et une arrivée de Cristiano Ronaldo au PSG, ou un retour au Real Madrid a été évoqué. Mais Pavel Nedved, vice-président de la Juventus, met fin aux rumeurs.

«Cristiano Ronaldo est intouchable, il restera»