Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane va devoir se faire une raison dans ce dossier chaud !

Publié le 24 mars 2021 à 13h00 par H.G.

Alors que Zinedine Zidane aimerait que sa direction prolonge le contrat de Lucas Vazquez, cela n’aurait que très peu de chances de se produire. L’international espagnol serait ainsi sur le chemin d’un départ libre en fin de saison.

Il est l’une des grandes surprises de cette saison 2020/2021 du côté du Real Madrid. En effet, Lucas Vazquez se montre séduisant au cours de cet exercice, aussi bien en attaque que lorsqu’il évolue sur le flanc droit de la défense madrilène. De de fait, au regard de ses bonnes prestations, Zinedine Zidane aimerait que le contrat du joueur de 29 ans soit prolongé, celui-ci arrivant à expiration le 30 juin prochain. Cependant, tandis que le Bayern Munich s’activerait en coulisses dans l’optique d’enregistrer son arrivée libre, le Real Madrid n’aurait pas l’intention de tout tenter afin de retenir Lucas Vazquez, loin de là même.

Prolonger Lucas Vazquez n’est plus une priorité pour le Real Madrid