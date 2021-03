Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le Bayern Munich est passé à l’action pour ce protégé de Zidane !

Publié le 24 mars 2021 à 11h00 par H.G.

Alors que Lucas Vazquez est sur le chemin d’un départ libre du Real Madrid en fin de saison, le Bayern Munich s’activerait fin de l’enrôler à ce moment-là.

Très apprécié par Zinedine Zidane, Lucas Vazquez réalise une belle saison avec le Real Madrid. Cependant, si tout se passe bien pour lui sportivement, sa situation contractuelle est hautement plus complexe. En effet, son bail chez les Merengue expirera le 30 juin prochain et, pour l’heure, l’international espagnol se dirige droit vers un départ libre à ce moment là, et ce d’autant plus qu’il ne parviendrait pas à trouver d’accord avec sa direction dans l’optique d’une prolongation. Et visiblement, le Bayern Munich n’aurait pas l’intention de passer à côté de l’opportunité que représenterait une arrivée de Lucas Vazquez libre…

Lucas Vazquez se verrait bien rejoindre le Bayern Munich