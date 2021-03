Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a une opportunité à saisir pour ce successeur de Vazquez !

Publié le 18 mars 2021 à 20h00 par H.G.

Alors que le Real Madrid aurait coché le nom de Jorge De Frutos pour éventuellement remplacer Lucas Vazquez, le club de la capitale espagnole pourrait bel et bien avoir une marge de manoeuvre dans ce dossier.

Si le dossier Sergio Ramos monopolise l’attention des observateurs du Real Madrid, un autre joueur arrivera au terme de son contrat le 30 juin prochain, à savoir Lucas Vazquez. Et pour l’heure, le joueur de 29 ans fonce droit vers un départ libre en fin de saison dans la mesure où il ne parviendrait pas à trouver d’accord pour prolonger. Face à cette situation, le Real Madrid n’aurait d’autre choix que de se pencher sur sa succession dans le cas où il finit bien par s’en aller librement. Dans cette optique, MARCA a annoncé ce jeudi que les Merengue auraient coché le nom de Jorge De Frutos, joueur du Levante UD dont il détient 50% des droits en plus de bénéficier d’un droit de préemption.

Le Levante UD pourrait être ouvert à une vente de Jorge De Frutos