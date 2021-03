Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le successeur de Lucas Vazquez déjà identifié ?

Publié le 18 mars 2021 à 14h00 par D.M.

Selon la presse espagnole, Lucas Vazquez devrait quitter le Real Madrid à la fin de la saison. Pour le remplacer, le club espagnol voudrait miser sur Jorge de Frutos, qui évolue cette saison à Levante.

Au Real Madrid, plusieurs joueurs voient leur contrat arriver en juin prochain et sont libres de négocier avec le club de leur choix. C’est notamment le cas de Sergio Ramos, de Luka Modric, mais aussi de Lucas Vazquez. L’ailier de 29 ans a entamé des discussions avec sa direction pour une prolongation de contrat, mais il aurait repoussé la proposition de son club, refusant de baisser son salaire. Ainsi, selon les informations de Marca , Vazquez devrait quitter le Real Madrid à la fin de la saison. La formation madrilène aurait d’ailleurs commencé à se pencher sur la question de sa succession.

Le Real Madrid a une idée pour remplacer Vazquez