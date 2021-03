Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a tranché pour l’avenir de Ronald Koeman !

Publié le 24 mars 2021 à 12h00 par H.G.

Alors qu’il a fréquemment été annoncé sur le départ du FC Barcelone, Ronald Koeman saurait maintenant à quoi s'en tenir concernant son futur sur le banc du club catalan.

Arrivé au FC Barcelone l’été dernier en lieu et place de Quique Sétien, Ronald Koeman ne vit pas une saison de tout repos au sein du club catalan. Et pour cause, son équipe s’est longtemps montrée inconstante et a été éliminée dès le stade des huitièmes de finale en Ligue des Champions contre le PSG. Suffisant pour conduire à un renvoi de Ronald Koeman en fin d’exercice ? C’est la tendance qui a été annoncée pendant plusieurs semaines, mais cela aurait désormais évolué dans un contexte où le FC Barcelone monte en puissance ces derniers temps.

Joan Laporta compte sur Ronald Koeman pour la prochaine saison