Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Samuel Umtiti a posé ses conditions pour son avenir !

Publié le 24 mars 2021 à 7h00 par T.M.

Désigné comme un candidat au départ, Samuel Umtiti ne quittera toutefois pas le FC Barcelone à n’importe quelle condition.

Victime de gros pépins à son genou, Samuel Umtiti a perdu sa place au FC Barcelone. Et n’ayant jamais réussi à la retrouver, le champion du monde n’est désormais plus en odeur de sainteté en Catalogne. Voyant Ronald Araujo et Oscar Mingueza lui passer devant dans la hiérarchie, Umtiti se rapproche donc plus que jamais de la porte de sortie, lui qui a pourtant encore deux ans de contrat avec les Blaugrana. Mais cet été, le départ devrait bel et bien intervenir d’autant plus que Joan Laporta verrait d’un très bon oeil ce transfert afin de faire rentrer de l’argent dans les caisses et libérer de la masse salariale.

Umtiti ne veut pas perdre trop d’argent !