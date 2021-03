Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'arrivée d'Arturo Vidal se précise !

Publié le 24 mars 2021 à 12h10 par A.M.

Alors que Jorge Sampaoli semble très chaud à l'idée de recruter Arturo Vidal, l'intérêt semble réciproque. Et même l'Inter Milan verrait d'un bon œil ce transfert.

Le prochain mercato estival s'annonce très chaud du côté de l'OM. Pablo Longoria, devenu président du club phocéen, entend bien réaliser une large revue d'effectif, tandis que Jorge Sampaoli, arrivé sur le banc marseillais en cours de saison, espère pouvoir attirer des joueurs susceptibles de s'adapter à son style de jeu. Dans cette optique, le nom d'Arturo Vidal revient avec insistance ces derniers jours. Il faut dire que le milieu de terrain de l'Inter Milan était l'un des cadres de Jorge Sampaoli lorsqu'il était sélectionneur du Chili.

Vidal est très chaud pour retrouver Sampaoli et l'Inter est vendeur