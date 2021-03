Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grande nouvelle pour Sampaoli avec Arturo Vidal !

Publié le 24 mars 2021 à 9h45 par G.d.S.S.

Ciblé par Jorge Sampaoli à l’OM, Arturo Vidal se trouve en grande difficulté du côté de l’Inter Milan. Et le club nerazzurro serait disposé à s’en séparer l’été prochain…

Interrogé début mars en conférence de presse sur le prochain mercato estival de l’OM, Jorge Sampaoli se montrait assez énigmatique : « Si j’ai reçu des garanties pour le recrutement ? Ça relève du moyen terme. Tout d'abord on s'attelle au travail de diagnostic de l'équipe pour bien finir le championnat. Après, à moyen terme nous allons travailler avec le président et on saura où recruter ». Pourtant, en coulisses, le nouvel entraîneur de l’OM aurait déjà commencé à placer ses pions, et il envisagerait notamment de relancer Arturo Vidal (33 ans) qu’il avait déjà eu sous ses ordres par le passé en sélection du Chili. Et la presse italienne fait une nouvelle révélation de taille sur ce dossier.

L’Inter prêt à laisser filer Vidal ?