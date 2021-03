Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme coup à 0€ se profile pour Leonardo !

Publié le 24 mars 2021 à 10h45 par A.M.

Toujours à l'affût pour réaliser de jolis coups, le PSG suivrait Gianluigi Donnarumma dont le contrat à l'AC Milan s'achève en juin prochain. Et visiblement, un départ se préciserait pour le portier italien.

Bien que Keylor Navas réalise une saison exceptionnelle, Leonardo semble être actif sur le marché des gardiens de but. Il faut dire que du haut de ses 34 ans, le Costaricien ne représente pas l'avenir du PSG sur le très long terme, ce qui pousse le directeur sportif brésilien à chercher une nouvelle option. Dans cette optique, le nom de Gianluigi Donnarumma revient avec insistance. Et pour cause, Leonardo est proche de Mino Raiola, l'agent du portier italien dont le contrat à l'AC Milan s'achève en juin prochain.

Donnarumma se rapproche d'un départ