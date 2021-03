Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait pris une décision tonitruante pour Marcelo !

Publié le 24 mars 2021 à 14h00 par A.D.

Alors que Marcelo sera en fin de contrat le 30 juin 2022, Zinedine Zidane serait prêt à le transférer gratuitement l'été prochain pour servi rendu au Real Madrid.

Arrivé du Brésil à l'été 2007, Marcelo a entamé sa 14ème saison sous les couleurs du Real Madrid, et elle pourrait être la dernière. Alors qu'il a fait le plus grand bonheur de la Maison-Blanche, le latéral brésilien serait devenu un indésirable aux yeux de Zinedine Zidane. De moins en moins utilisé par le coach français, Marcelo aurait même pu plier bagage lors des dernières fenêtres de transferts. Et à bientôt un an de la fin de son contrat, l'international brésilien serait plus que jamais condamné à partir. D'ailleurs, Zinedine Zidane, le coach du Real Madrid, serait prêt à faire un énorme geste pour faciliter le départ de Marcelo.

Marcelo libéré par Zidane cet été ?