Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane peut encore y croire pour Erling Haaland !

Publié le 24 mars 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il est annoncé sur les tablettes de bon nombre de grandes écuries européennes, Erling Haaland n’aurait pas encore définitivement tranché pour son avenir, même si Manchester City ferait office de favori dans le dossier pour l’instant.

Étincelant sous la tunique du Borussia Dortmund tant il se montre prolifique, Erling Haaland a définitivement convaincu l’Europe de son potentiel. Et fort logiquement, ses performances ont conduit les plus grandes équipes du Vieux Continent à s’intéresser à lui afin de renforcer leur secteur offensif. Parmi celles-ci figurerait notamment le Real Madrid, le club madrilène souhaitant enrôler un nouvel attaquant axial à même de prendre la succession de Karim Benzema à moyen terme. Mais bien évidemment, les Merengue ne sont pas les seuls positionnés, dans la mesure où le FC Barcelone et plusieurs écuries de Premier League ont dernièrement été annoncés sur ses traces. Parmi ces clubs anglais figurerait notamment Manchester City, qui serait d’ailleurs le plus à même de convaincre Erling Haaland.

Pour l’heure, Manchester City ferait office de favori

C’est tout du moins ce qu’estime Arilas Ould-Saada, journaliste norvégien qui connait Erling Haaland depuis qu’il est âgé de 15 ans. Celui-ci était de passage dans l’émission espagnole El Chiringuito dans la nuit de mardi à mercredi, et il a alors expliqué que les Skyblues font selon lui office de favoris dans la course à la signature du buteur de 20 ans. La présence de Pep Guardiola sur le banc de Manchester City jouerait en leur faveur, tout comme le passif du père d’Erling Haaland. En effet, Alf-Inge Haaland a évolué dans les rangs des Citizens entre 2000 et 2003, et le natif de Leeds va davantage prendre en compte l’avis de son père dans sa décision finale que son agent Mino Raiola. Alors, les dés sont-ils jetés ? Erling Haaland rejoindra-t-il à coup sur le club actuellement en tête du classement de la Premier League ? Pour l’heure, il serait néanmoins trop tôt pour l’affirmer dans la mesure où l’international norvégien n’aurait pas encore tranché.

Erling Haaland tranchera en fonction du projet sportif des clubs