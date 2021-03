Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour cette star de Mourinho, c’est terminé…

Publié le 24 mars 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que le PSG ne serait pas en position favorable pour accueillir Harry Kane pour des raisons financières, le Real Madrid viendrait chambouler toute l’opération.

Cherchant à gagner des titres, ce que Tottenham ne lui permet pas de faire ces dernières années, Harry Kane prendrait en considération un départ des Spurs afin d’assouvir son envie de trophées. Le PSG serait une possibilité, mais il serait peu probable que le Paris Saint-Germain, qui scruterait le marché afin de trouver un successeur à Kylian Mbappé, parvienne à mettre la main sur Harry Kane. D’une part parce que le PSG ne serait pas en mesure de mettre l’argent réclamé sur la table par Tottenham à en croire The Athletic . Mais ce ne serait pas l’unique raison.

Le Real Madrid mieux placé ?