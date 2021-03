Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grosse réponse tombe pour l’avenir de Zidane !

Publié le 26 mars 2021 à 5h15 par T.M.

Les questions sont de plus en plus nombreuses concernant l’avenir de Zinedine Zidane. Pour autant, au sein de la direction du Real Madrid, la décision serait déjà prise.

Aujourd’hui, Zinedine Zidane est sous contrat jusqu’en 2022 avec le Real Madrid, mais rien ne dit qu’il restera jusqu’à cette date. En effet, alors que les performances de la Casa Blanca ne sont pas à la hauteur cette saison, le sort du Français a largement été remis en question ces derniers mois. Restera, ne restera pas ? Telle est donc la question concernant l’avenir de Zidane, dont la succession fait également énormément parler en Espagne. Mais au Real Madrid, cela ne serait visiblement pas un débat…

Le Real a confiance en Zidane !