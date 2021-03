Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : C’est bientôt la fin du règne pour Zinedine Zidane ?

Publié le 25 mars 2021 à 11h30 par G.d.S.S.

Ancien joueur emblématique et désormais entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane pourrait finalement arriver au bout de son aventure avec le club merengue. Pisté par la Juventus, le technicien français pourrait être amené à changer d’air, d’autant que Florentino Pérez planche déjà sur son éventuelle succession.

C’est un fait, le Real Madrid ne vit pas pas la meilleure saison de son histoire sur le plan sportif. Le club merengue occupe actuellement la 3e place de Liga, relégué à six points du leader (l’Atlético de Madrid), et même s’il est toujours en course en Ligue des Champions, il affiche un niveau de jeu relativement irrégulier depuis quelques mois. La faute à certaines stars qui affichent un rendement loin des espérances comme Eden Hazard et Isco, mais la presse espagnole pointe régulièrement du doigt la responsabilité de Zinedine Zidane. Et forcément, la question de son avenir sur le banc de la Casa Blanca se pose…

Zidane bientôt poussé vers la sortie ?

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le Real Madrid, Zinedine Zidane ne ferait plus forcément l’unanimité au sein de la formation ibérique, et le président Florentino Pérez s’interrogerait en interne à son sujet. D’ailleurs, le quotidien espagnol AS a révélé ce jeudi que Zidane serait la grande priorité de la Juventus pour venir assurer la succession d’Andrea Pirlo dans les mois à venir, ce qui vient encore davantage jeter un froid sur son avenir au Real Madrid. Interrogé le 19 mars dernier en conférence de presse, il se montrait d’ailleurs relativement énigmatique sur son cas personnel : « Si je vais rester au Real Madrid ? Je vis au jour le jour. Je ne planifie rien du tout. Vous pouvez signer 10 ans ici et lendemain, vous êtes dehors. Et à l'inverse, vous pouvez signer pour un an et rester longtemps. Je suis animé par le quotidien et le reste, ce sont des discussions dans lesquelles je ne peux rien dire », confiait Zidane. Mais qui viendrait alors lui succéder sur le banc du Real Madrid ?

La short-list du Real pour l’après-Zidane