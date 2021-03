Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette nouvelle révélation fracassante sur l'avenir de Zidane !

Publié le 25 mars 2021 à 9h00 par D.M. mis à jour le 25 mars 2021 à 9h08

Ancien joueur de la Juventus et actuel entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane serait la grande priorité des dirigeants turinois en cas de départ d’Andrea Pirlo.

Sur la sellette lors de la première partie de saison, Zinédine Zidane est parvenu à remonter la pente et à rassurer ses dirigeants. L’entraîneur du Real Madrid a retrouvé le chemin de la victoire et compte mener son équipe vers les sommets notamment en Ligue des champions. Néanmoins, le technicien français continue d’être au cœur des rumeurs. Sous contrat jusqu’en 2022 avec la formation merengue, Zidane pourrait prendre la tête de l’équipe de France en cas de mauvais résultats à l’Euro selon la presse espagnole. Le 19 mars dernier, l’entraîneur du Real Madrid avait fait un point sur son avenir en conférence de presse : « Si je vais rester au Real Madrid ? Je vis au jour le jour. Je ne planifie rien du tout. Vous pouvez signer 10 ans ici et lendemain, vous êtes dehors. Et à l'inverse, vous pouvez signer pour un an et rester longtemps. Je suis animé par le quotidien et le reste, ce sont des discussions dans lesquelles je ne peux rien dire ».

Zidane, priorité de la Juventus