Mercato - PSG : Kylian Mbappé aura un rôle décisif… pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 25 mars 2021 à 8h45 par G.d.S.S.

Annoncé sur le départ à la Juventus, Cristiano Ronaldo serait bien une option envisagée par le Real Madrid, mais seulement si le club merengue ne parvient pas à obtenir les signatures d’Erling Haaland ou de Kylian Mbappé, en négociation pour prolonger avec le PSG.

Comme le10sport.com vous l’a révélé le 19 mars dernier, la prolongation de Neymar jusqu’en 2026 est effectivement en bonne voie au PSG, et il reste quelques détails avant de boucler un accord définitif entre les deux parties. Mais qu’en est-il de l’avenir de Kylian Mbappé, lui aussi engagé jusqu’en juin 2022 avec le PSG et que Leonardo souhaite absolument conserver ? L’issue de ce dossier sera décisive à plus d’un titre, puisque le choix de Mbappé pourrait également avoir un impact direct sur l’avenir de Cristiano Ronaldo.

Le Real Madrid tentera CR7 si Mbappé reste au PSG